شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجه رسالة للاعبات الكرة النسائية فى اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة للاعبات الكرة النسائية في اليوم العالمي للمرأة تثمن دورهن الكبير في الحياة، ودوره المهم في دعمهن.

وقال الاتحاد في رسالة للاعبات فيسبوك: "في اليوم العالمي للمرأة.. الاتحاد المصري لكرة القدم يضع الكرة النسائية بين أبرز أولوياته.. ويستمر في دعم لاعباتنا للمضى قدما في تمثيل المنتخبات الوطنية وتشريف الرياضة المصرية".

في ذات السياق، تخضع لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما لفحوصات طبية وبدنية، تحت إشراف إيمان كمال رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، قبل السفر إلى تونس يوم 12 مارس الجاري، استعدادًا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكي، ليلى سيف زاهر، مى مجدي، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكري، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعي، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودي عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحي، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىي رودينا عبدالرسول، عزة فولي، دانا كريم وجيدا المستكاوي.

ويشرف على الكرة النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.