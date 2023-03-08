شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يهزمن المعادى 22/44 .. والزمالك يتغلب على الطيران 28/29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 44/22 فى إطار تاسع جولات المرحلة الثانية من دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد الجولة العاشرة المقرر لها بعد غدا الجمعة مواجهات بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و الطيران مع الشمس و الأهلى مع الزمالك و الجزيرة مع سموحة .

وفى نفس الجولة فاز الفريق الأول "سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الطيران بنتيجة 28/29 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ،ضمن منافسات المرحلة الثانية لبطولة دوري عمومي السيدات .

ويلتقى الاهلى والزمالك فى الجولة المقبلة المقرر لها الجمعة المقبل في تمام الرابعة عصراً.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.