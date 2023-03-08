شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كابيتانو مصر.. الحارس أحمد عبد الفتاح على طريقة العملاق "بوفون"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الحارس أحمد عبد الفتاح أحد أبناء محافظة الإسكندرية بشكل قوى خلال التواجد في برنامج كابيتانو مصر والتصدى لبعض الكرات بشكل قوى فى المباريات على طريقة الحارس الإيطالى بوفون.

وتحدث محمد زيدان نجم منتخب مصر الأسبق، قائلا "من أفضل اللاعيبه فى المباريات"، بينما علق أحمد حسام ميدو، قائلا: "حارس يتصدى لكرات قوية ويتعامل بمعدل أكبر من سنه الحالى".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

ويذكر أن كابيتانو مصر أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.