شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام الجيش الملكى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشرعن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الجيش الملكي، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

أسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وجود نادي فيوتشر في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بجوار كلًا من بيراميدز، والجيش الملكي، وأسكو كارا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة فيوتشر ضد الجيش الملكي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل فيوتشر الرسمي أمام الجيش الملكي كالتالي:

حارس المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - سعد سمير - جوناثان أنجويم.

خط الوسط: مهند لاشين - كريم نيدفيد - محمد رضا "بوبو" - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد فاروق - مروان محسن.