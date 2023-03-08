شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم إسكو كارا التوجولى 4-1 ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم سجل مصطفى فتحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و36 من زمن اللقاء، وتصدى أحمد الشناوى لضربة جزاء للفريق التوجولى سددها عبد المطلب واتارا في الدقيقة 41، وأضاف إسلام عيسى الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 64، قبل أن يقلص كانجنيفي اماتشوتشوي الفارق بهدف شرفي لصاحب الأرض. بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.

وضمت قائمة بيراميدز التي توجهت إلي توجو كلًا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي .