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التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و فاركو فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الاسماعيلى و فاركو فى اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق فراش شواط و عبد الرحمن مجدي و محمد الشامى بينما جاءت هجمات فاركو عن طريق شكري نجيب و رزقي حمرون و عمرو جمال .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 27 محتلا المركز الثامن .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى .. محمد فوزي .

خط الدفاع .. محمد دسوقي ، محمد نصر ، باهر المحمدي ، عصام صبحي.

خط الوسط .. محمد مخلوف ، محمد حسن ، عماد حمدي.

خط الهجوم .. محمد الشامي ، فراش شواط ، عبد الرحمن مجدي.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة طارق العشري كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. جابر كامل ، رامي صبري ، أحمد عوض ، جيفرسون اتكادا.

خط الوسط .. محمود حمادة ، سوكاري ، أحمد صغيري.

خط الهجوم .. شكري نجيب ، رزقي حمرون ، عمرو جمال.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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