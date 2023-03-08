شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يخاطب وزارة الآثار للحصول على موافقات إقامة كأس مصر بمعبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى مخاطبة وزارة الآثار للحصول على الموافقات الخاصة ببطولة كأس مصر والتى تقام نهاية شهر أبريل المقبل.

وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن بطولة كأس مصر ستكون بروفة لبطولة مصر الدولية والتى تقام عقب بطولة الكأس الا انه من المنتظر الحصول على الموافقات من وزارة الآثار.

ومن المقرر أن تتم إقامة البطولة فى معبد الكرنك لتنشيط السياحة وإظهار جمال آثار وتاريخ مصر أمام مختلف الدول.

وشهدت الساعات الماضية عقد جلسة بين رئيس الاتحاد ومحافظ الأقصر للتنسيق على خطوات وكواليس إقامة البطولة، وكذلك للحصول على الموافقات المطلوبة.