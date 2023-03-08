شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي بالهجوم.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة البايرن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فى المباراة المقرر لها أن تقام فى أليانز أرينا.

ويدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة بهدف تحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، فى مهمة صعبة للغاية أمام الفريق البافاري، والمتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب في “حديقة الأمراء” قد انتهت بخسارة أصحاب الأرض باريس سان جيرمان بهدفٍ نظيف ليضع البايرن قدمًا في ربع نهائي البطولة.



موعد مباراة باريس والبايرن

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس اليوم الأربعاء، ضمن إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل باريس الرسمي لمواجهة البايرن

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس، دانيلو، سيرجيو راموس.

خط الوسط: أشرف حكيمي، فيتينيا، فابيان رويز، ماركو فيراتي، نونو مينديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.