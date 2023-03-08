شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد عودة نيمار إلى الملاعب..صدمة قوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد يغيب عن ريال مدريد لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر للإصابة، مما يعني إنتهاء موسم اللاعب مع باريس بصورة كبيرة.

وأضافت التقارير أنه كانت هناك محاولات قوية للحاق نيمار مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ، ولكن باءت جميع هذه المحاولات بالفشل مع الأسف الشديد، ليتأكد غياب اللاعب عن باريس لنهاية الدوري الفرنسي ودوري الأبطال، حال تجاوز عقبة البايرن.

ويلازم نيمار سوء حظ بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، حيث كان اللاعب يقدم مستوي جيد للغاية قبل إصابته مباشرة فى مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي، الشئ الذي يثبت أن سوء الحظ واللاعب وجهان لعملة واحدة.



موعد مباراة باريس والبايرن

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس اليوم الأربعاء، ضمن إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الفريق البافاري قد تفوق على نظيره الباريسي فى مواجهة الذهاب، والتى أنتهت بتفوق البايرن بهدف نظيف، من توقيع النجم الفرنسي كونجسلي كومان، والذي رفض الإحتفال بهدفه فى فريقه السابق.