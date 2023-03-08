شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى يسجل الهدف الرابع لبيراميدز في مرمى إسكو التوجولى والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف بالدقيقة 64 بعد هجمة منظمة لفريق بيراميدز وصلت إلى عبد الله السعيد على حدود منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة إلى إسلام عيسى المتمركز يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليمنى سكنت أقصى يسار المرمى.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.
يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.