شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة توجو أديبايور يحضر مباراة بيراميدز وإسكو في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسطورة توجو ونادي أرسنال إيمانويل أديبايور على حضور مباراة بيراميدز أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية والتقى أديبايور مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في توجو، وتبادلا الحديث سويا خلال المباراة.

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، متقدما بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، وتقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم سجل مصطفى فتحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و36 من زمن اللقاء، وتصدى أحمد الشناوى لضربة جزاء للفريق التوجولى سددها عبد المطلب واتارا في الدقيقة 41 ليحافظ على نظافة شباكه.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.

يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وضمت قائمة بيراميدز التي توجهت إلي توجو كلًا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي .