شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على إسكو التوجولى 3 - 0 فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم سجل مصطفى فتحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و36 من زمن اللقاء، وتصدى أحمد الشناوى لضربة جزاء للفريق التوجولى سددها عبد المطلب واتارا في الدقيقة 41 ليحافظ على نظافة شباكه.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.
يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.