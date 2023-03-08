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موعد مباراة قمة الأهلى والزمالك فى المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام بعد غد الجمعة مباراة  القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى عاشر جولات المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023 . 

 

تقام مباراة القمة  فى تمام الرابعة عصرا  على صالة النادى الأهلى المستضيف للقاء .

 

وتشهد الجولة العاشرة المقرر لها بعد غدا الجمعة مواجهات أيضا  بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و الطيران مع الشمس  و الجزيرة مع سموحة .

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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