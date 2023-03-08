شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة قمة الأهلى والزمالك فى المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام بعد غد الجمعة مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى عاشر جولات المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023 .

تقام مباراة القمة فى تمام الرابعة عصرا على صالة النادى الأهلى المستضيف للقاء .

وتشهد الجولة العاشرة المقرر لها بعد غدا الجمعة مواجهات أيضا بين كلا من ، سموحة مع سبورتنج و الطيران مع الشمس و الجزيرة مع سموحة .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.