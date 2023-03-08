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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وفاركو فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الاسماعيلى و فاركو في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق فراش شواط و عبد الرحمن مجدي و محمد الشامى بينما جاءت هجمات فاركو عن طريق شكري نجيب و رزقي حمرون و عمرو جمال .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المباراة بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى .. محمد فوزي .

خط الدفاع .. محمد دسوقي ، محمد نصر ، باهر المحمدي ، عصام صبحي.

خط الوسط .. محمد مخلوف ، محمد حسن ، عماد حمدي.

خط الهجوم .. محمد الشامي ، فراش شواط ، عبد الرحمن مجدي.

بينما جاء تشكيل فريق فاركو بقيادة طارق العشري كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. جابر كامل ، رامي صبري ، أحمد عوض ، جيفرسون اتكادا.

خط الوسط .. محمود حمادة ، سوكاري ، أحمد صغيري.

خط الهجوم .. شكري نجيب ، رزقي حمرون ، عمرو جمال.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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