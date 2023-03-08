شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر عن تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة للعبة للموسم الحالى .

وجاء التشكيل كالتالى :

ياسر عدوى رئيس المنطقة القاهرة .

إلهام عبد الفتاح نائب رئيس .

رضا الغزالي أمين صندوق .

سامح فوزي عضو .

من جانبه، أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربى، فى وقت سابق، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة طويلة الأمد منذ الاجتماع الأول للمجلس عقب الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العامة لتطوير المنتخبات الوطنية ناشئين وشباب ومنتخب أول، وتم تسليمها للجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقة الجهة الإدارية لبرامج ومعسكرات المنتخبات الوطنية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى للطائرة قد فتح خطا مع عدد من خبراء اللعبة وهناك دراسة لعدد من السيرة الذاتية لبعض الخبراء للاستقرار على أحدهم لقيادة المنتخب الوطنى استعداداً لبطولة أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر فى شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الطائرة عن هوية المدير الفنى الأجنبى عقب الانتهاء من كل التفاصيل تمهيدا لحضوره لمصر لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميا.

وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة مؤخرا موافقة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها فى شهر أغسطس المقبل.

طارق حافظ عضو .