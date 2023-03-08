شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يعلن تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل كالتالى :
ياسر عدوى رئيس المنطقة القاهرة .
إلهام عبد الفتاح نائب رئيس .
رضا الغزالي أمين صندوق .
سامح فوزي عضو .
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى للطائرة قد فتح خطا مع عدد من خبراء اللعبة وهناك دراسة لعدد من السيرة الذاتية لبعض الخبراء للاستقرار على أحدهم لقيادة المنتخب الوطنى استعداداً لبطولة أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر فى شهر أغسطس المقبل.
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الطائرة عن هوية المدير الفنى الأجنبى عقب الانتهاء من كل التفاصيل تمهيدا لحضوره لمصر لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميا.
وتلقى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة مؤخرا موافقة الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة برئاسة بشرى حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها فى شهر أغسطس المقبل.
طارق حافظ عضو .