شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسجل الهدف الثالث فى إسكو التوجولى بالدقيقة 35 والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف بعد تمريرة طولية من أحمد الشناوي وصلت إلى إسلام عيسى المنطلق في اتجاه منطقة الجزاء من جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية أبعدها الحارس من يمين مرماه ثم تابعها مصطفى فتحي بتسديدة أخرى من يسار منطقة الــ 6 ياردات سكنت الزاوية الضيقة اليمنى للمرمى.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".
ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.
يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.