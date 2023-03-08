شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستبعدين من رحلة الأهلى لمواجهة صن داونز والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادى الأهلى، 4 لاعبين من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

وغاب عن الرحلة كل من البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية بالإضافة إلى محمود متولى للإصابة.

وضم السويسرى مارسيل كولر كلا من حسين الشحات وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر وعمرو السولية بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهم بعد المشاركة في تمرين اليوم قبل السفر.

ويحتل الاهلى المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

في حالة فوز الأهلي في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

أما في حالة فوز الأهلي على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في الفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.