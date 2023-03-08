شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لحين عودة الانتصارات فى المباريات المقبلة .

ويأتي هذا القرار عقب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة من عمر بطولة رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث لم يخقق الفريق أي فوز بعد تغلبه على الزمالك منذ 6 جولات حيث تعادل مع البنك الاهلى والاسماعيلى وخسر أمام كل من المقاولون العرب و أسوان و حرس الحدود و الداخلية .

ومن جانب أخر يستعيد غزل المحلة جهود إيهاب سمير لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الإيقاف.

وكان إيهاب سمير قد تعرض للطرد في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز و التي تعرض للإيقاف على أثرها لمدة 3 مباريات .

وقام مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالتظلم على قرار الإيقاف ليتم تخفيض العقوبة من ثلاث مباريات الى مباراتين فقط.