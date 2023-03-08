شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي هذا القرار عقب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة من عمر بطولة رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث لم يخقق الفريق أي فوز بعد تغلبه على الزمالك منذ 6 جولات حيث تعادل مع البنك الاهلى والاسماعيلى وخسر أمام كل من المقاولون العرب و أسوان و حرس الحدود و الداخلية .
وكان إيهاب سمير قد تعرض للطرد في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز و التي تعرض للإيقاف على أثرها لمدة 3 مباريات .
وقام مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالتظلم على قرار الإيقاف ليتم تخفيض العقوبة من ثلاث مباريات الى مباراتين فقط.
ويستضيف غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري ضمن الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءاً .