شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى بطل توجو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز فريق بيراميدز من تقدمه أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بالهدف الثاني الذي وقع عليه مصطفى فتحي في الدقيقة 26 من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

جاء الهدف بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها مصطفى فتحي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.

يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وضمت قائمة بيراميدز التي توجهت إلي توجو كلًا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي .