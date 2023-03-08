شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على إسكو التوجولى بهدف مبكر خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز بالهدف الأول أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، بالدقيقة الثالثة عن طريق فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة التوجولية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي وصلت إلى إسلام عيسى يسار منطقة الجزاء فمهدها بالرأس إلى فخر الدين بن يوسف المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي، وخط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي"، ووخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.

يدخل بيراميدز المباراة محتلًا المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، والجيش الملكي في الصدارة ب 7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث بنقطتين، واسكو كارا في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وضمت قائمة بيراميدز التي توجهت إلي توجو كلًا من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود دونجا - محمد صادق، خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي .