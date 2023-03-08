شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعيد خدمات لاعبه قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، سوف يستعيد خدمات لاعبه قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للميرنجي، سوف يكون على مقربة من استعادة جاهزيته، لكنه لن يكون حاضرًا في مباراة إسبانيول المقبلة.

وغاب ميندي عن المشاركة مع ريال مدريد، منذ مباراة أتلتيكو مدريد، والتي فاز بها فريقه بثلاثية مقابل هدف وحيد، في يناير الماضي، بسبب الإصابة.

وأضافت: "ميندي قد يلحق بمواجهة ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما اضطر المدير الفني للاعتماد على إدواردو كامافينجا، لاعب الوسط في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ميندي، في ظل إصابة النمساوي دافيد ألابا أيضًا.

وانتصر ريال مدريد على ليفربول في ملعب آنفيلد بنتيجة 5-2، ذهابًا، ويستضيف الريدز على ملعبه في سانتياجو بيرنابيو، لإياب نفس الدور.