الامارات | راشفورد: الكلام عن استسلام يونايتد ضد ليفربول "فارغ"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد اليوم أن الكلام عن استسلام فريقه في الخسارة المذلة ضد مضيفه وغريمه ليفربول 7-0 في الدوري الاحد الماضي "فارغ"، معتبرًا أن الانهيار في الشوط الثاني يعود الى الافتقار في التنظيم. ومني يونايتد بأسوأ خسارة له في جميع المسابقات منذ 1931 بعد أن تلقى ستة أهداف في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة للمرة الاولى بين الغريمين بهذا الفارق.

ويتطلع يونايتد لوضع هذه الهزيمة خلفه عندما يستقبل ريال بيتيس الاسباني غدا في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ". وقال هداف الفريق هذا الموسم عشية المباراة "لم نستسلم، هذا كلام فارغ. لم نكن منظمين نعم، التواصل كان سيئًا نعم، لهذا تلقينا الاهداف". وتابع "أعتقد أن الجميع كان يحاول العودة في المباراة لدرجة أننا ابتعدنا كثيرًا عن مبادئ الفريق، مع ومن دون الكرة، الآن علينا إعادة الامور الى نصابها. هذا كل ما يمكننا القيام به، ولا جدوى من التفكير فيما حدث لأننا لا نستطيع تغييره".

واستمرت عقدة مانشستر يونايتد في أنفيلد، إذ لم يحقق الفوز هناك منذ العام 2016، ومني الموسم الماضي بخسارة صفر-4 ذهابًا في الدوري على الملعب ذاته، علمًا أنه خسر أيضًا المباراة الاولى على أرضه صفر-5. وكان يونايتد حقق الفوز على أرضه ذهابًا الموسم الحالي 2-1 لكن أشد المتشائمين لم يتوقع سقوطا مذلا بسباعية الاحد.

وأنهى يونايتد منذ أقل من أسبوعين جفافًا عن الالقاب دام ستة أعوام بتحقيقه لقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل، ووصل الى أنفيلد بعد أن عبر الى ربع نهائي الكأس المحلية ويمر بفترة مميزة مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ عقب إقصائه أيضًا برشلونة الاسباني من يوروبا ليغ. وانتُقد البرتغالي برونو فرنانديش لتصرفه خلال المباراة ضد ليفربول. ومنح تن هاغ لاعب خط الوسط بانتظام شارة القيادة هذا الموسم بعد تراجع دور المدافع هاري ماغواير في التشكيلة الاساسية. ووبّخ فرنانديش زملاءه مرارًا خلال المواجهة ودفع أحد مساعدي الحكم الرئيسي إلا أنه أفلت من العقوبة.