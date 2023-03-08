شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى ترانزيت فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والمتجهة إلى جنوب إفريقيا للقاء صن داونز ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا، إلى مطار أسوان قبل قليل، وتمكث هناك لمدة خمسين دقيقة لتزويد الطائرة بالوقود، ثم تستكمل رحلتها إلى جنوب إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يواجه صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلًا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكان الأهلي قد تعادل مع صن داونز في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، فيما حقق الفريق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.