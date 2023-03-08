شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يتعادل سلبيا مع بروكسى فى مجموعة بحرى.. وبلدية المحلة يُسقط أبوقير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق دكرنس في فخ التعادل السلبى مع فريق بروكسى، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع دكرنس رصيد إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع فريق بروكسى رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، ويقدم هدية لفريق طنطا لانتزاع صدارة المجموعة حال الفوز هذا الأسبوع.

ونجح فريق بلدية المحلة في تحقيق فوز مهم على فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، ليرفع رصيده 35 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل أبو قير عند النقطة 32 ليتراجع إلى المركز الخامس.

وجاءت مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

دكرنس 0/ 0 بروكسى

الأوليمبى 0/ 0 جمهورية شبين

بايونيرز 3/ 2 المصرى بالسلوم

أبوقير للأسمدة 0/ 1 بلدية المحلة

الحمام 1/ 1 المنصورة

كفر الشيخ 0/ 0 المجد السكندرى