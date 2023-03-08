شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة أسكو كارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أسكو كارا التوجولي في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسكو كارا في السادسة من مساء اليوم على استاد كيجوي بمدينة لومي عاصمة توجو في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.