شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشمل العديد من الأخبار الهامة على رأسها سفر الأهلى إلى جنوب أفريقيا منذ قليل لمواجهة صن داونز فى الجولة الرابعة فى دورى ابطال أفريقيا.

بعثة النادى الأهلى تغادر إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة