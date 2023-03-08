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7 اخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 8 / 3 / 2023 هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشمل العديد من الأخبار الهامة على رأسها سفر الأهلى إلى جنوب أفريقيا منذ قليل لمواجهة صن داونز فى الجولة الرابعة فى دورى ابطال أفريقيا.

 

بعثة النادى الأهلى تغادر إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة

غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي في طريقها إلى جنوب أفريقيا، لملاقاة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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