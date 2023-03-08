شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: تغيير سيف أضعف الزمالك والكلام عن رحيل أسامه نبيه مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الأداء الرجولى سبب فوز الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "فوز الزمالك على الترجي بسبب الأداء الرجولي للاعيبة ولعب كل لاعب في مركزه الصحيح".

وأضاف : "تغير سيف جعفر قرار غير مناسب ومحلل الأداء هو اللي يتحمل المسئولية في التحدث مع المدير الفني، وخروج سيف جعفر أدى إلى وجود مساحات في وسط الملعب وفقدان السيطرة على خط النص".

وأوضح فاروق جعفر: "سيف جعفر ابن نادي الزمالك وتحت أمر النادي وهو مشجع قبل ما يكون لاعب في الفريق".

وتابع: "خط دفاع الزمالك ادي مباراة كبيرة وحمزة المثلوثي لاعب يمتلك خبرات كبيرة وأداؤه ثابت في الفترة الأخيرة، ومصطفى شلبي لاعب مهاري وسريع وعليه التركيز في إنهاء الهجمة".

وأضاف: "سيد نيمار مكانة اللعب أساسي داخل الفريق لأنه يمتلك إمكانيات بدنية ومهارية وسرعة، وأسامة نبية مدرب كبير وإضافة للزمالك والكلام عن رحيله مرفوض".