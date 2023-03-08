شكرا لقرائتكم خبر عن مشير حنفى: صن داونز قوى جدا وأداء الزمالك كان مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مشير حنفي نجم الأهلي السابق، أن أداء فريق صن داونز الجنوب أفريقى أمام الأهلى في القاهرة يؤكد أنه فريق قوى جدا وسيصعب مهمة الأهلى فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال مضير حنفى في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "أداء صن داونز امام الاهلي في القاهرة يدل على قوة الفريق الجنوب أفريقي، والأهلي عليه اللعب من أجل الفوز او التعادل امام صن داونز للتأهل من دوري المجموعات".

وعن مباراة الزمالك والترجى، قال مشير حنفى: "الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام الترجي وأداؤه كان مفاجأة وعليه الاستمرار بنفس الأداء للتأهل".

وقرر جهاز الأهلى السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجارى فى دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.