شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يطالب لاعبى إنبى بنتيجة إيجابية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويدرس تامر مصطفى أكثر من بديل للدفع به في خط وسط الفريق البترولى أمام الزمالك لتعويض غياب عماد ميهوب بسبب الإيقاف خصوصاً أن الأخير من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل إنبى، وذلك لمحاولة، ضبط منطقة الوسط، أمام الفريق الأبيض.
وينوى تامر مصطفى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك لرغبته في إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى بالدفع بخالد رضا، بعد الشفاء من الإصابة، فضلا عن عدم البدء بإيريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.
وعنّف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى فى غرفة خلع الملابس، مؤكداً لهم أن اللاعب المقصر لن يكون له مكاناً فى الفريق خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن الفريق يمر بموقف صعب وبات فى دائرة الهبوط، بعد احتلاله المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.