شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث فى زيارة لمتحف الحضارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث على اصطحاب الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للعبة في زيارة لمتحف الحضارات وذلك على هامش بطولة كأس العالم المقامة حاليا بالقاهرة.

وشهدت الزيارة تواجد وفد من الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور كلاوس شورمان والذي بدوره أشاد بعظمة الحضارة المصرية والتي يحرص في كل زيارة له لمصر على الاستمتاع بها وزيارة معالمها التاريخية.





وعلى جانب اخر يقام مساء اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتستضيف القاهرة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث في الفترة من 7 مارس وحتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في منافسات البطولة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة.





وانطلقت البطولة أمس بتصفيات السيدات واستطاعت 4 لاعبات مصريات التأهل إلى نصف النهائي وهن:ملك إسماعيل، وهايدي عادل، وسلمى أيمن وأميرة قنديل.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، تصفيات فردي الرجال بمشاركة 12 لاعبا مصريا، يأتي في مقدمتهم أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو، إلى جانب “إسلام حامد، أحمد أشرف، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف”.

ويقام نهائي فردي الرجال والسيدات يوم السبت 11 مارس ثم تتويج الفائزين.

وتختتم البطولة يوم الأحد 12 مارس بإقامة منافسات التتابع المختلط ثم تتويج الفائزين.