تعرف على فرص صعود الزمالك لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق الزمالك تحقيق فوزا ثمينا بالأمس على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا ، لينعش آماله في التأهل للدور الثانى من جديد بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة بفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثانى .

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى لدور الثمانية مباشرة ، ويحتاج الزمالك لمواصلة الإنتصارات وتحقيق فوزين متتاليين في الجولتين الخامسة والسادسة لضمان الصعود بشكل رسمي دون الإنتظار لنتائج المباريات الأخرى .

فرص صعود الزمالك لدور الثمانية :-

فرص الزمالك

فوز الزمالك على شباب بلوزداد يؤدى لإرتفاع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط ، بينما يتوقف رصيد الفريق الجزائرى عند 6 نقاط ويصعد وقتها الزمالك للمركز الثانى ، وينتظر وقتها الفريقين المباراة الأخرى التي ستجمع المريخ السودانى بالترجى التونسى بليبيا .

فوز الترجى في المباراة الأخرى بنفس الجولة على المريخ سيرفع رصيده إلى 12 ويضمن صعوده رسميا إلى الدور التانى ويجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط ويتأكد خروجه رسميا من البطولة ، كما أن التعادل يضمن أيضا لبطل تونس التأهل وخروج بطل السودان أيضا .

أما في حالة فوز المريخ السوداني سيرفع رصيده إلى 7 نقاط ، ويتوقف رصيد الترجى عند 9 نقاط لتظل جميع فرص التأهل بين الأربعة فرق لتُحسم بطاقتين الصعود إلى الجولة السادسة.

تعادل الزمالك

أما في حالة تعادل الزمالك أمام شباب بلوزداد سيرفع رصيده إلى 5 نقاط خلف شباب بلوزداد الذي سيرفع رصيده إلى 7 نقاط خلف الترجي المتصدر بـ 9 نقاط ، واضعا آماله في المباراة الأخيرة بدورى المجموعات حيث يواجه الفريق الأبيض نظيره المريخ السودانى بالقاهرة ، بينما يستضيف الترجى التونسى نظيره شباب بلوزداد الجزائرى

وفى حالة فوز الزمالك على المريخ السودانى في الجولة السادسة لدور المجموعات سيرفع رصيده إلى 8 نقاط ، وينتظر نتيجة المباراة الأخرى التي ستصب في صالح أبناء ميت عقبة حال فوز بطل تونس بأى نتيجة أما في حالة تعادل الفريقين يصعدان سويا لأن النتائج المباشرة بين الزمالك وشباب بلوزداد ستصب لمصلحة الأخير .

هزيمة الزمالك

في حالة هزيمة الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة يتوقف رصيد الأبيض عند 4 نقاط ويتأكد خروجه من دور المجموعات ، فيما يصعد شباب بلوزداد لدور الثمانية بعد وصوله إلى النقطة 9 بصحبة الترجى التونسى وقتها حال فوز الأخير أو تعادله أمام المريخ السودانى .

اما فى حالة فوز المريخ على الترجى يتجمد الموقف قليلا بين الفرق الثلاثة مع خروج الزمالك أيضا وينتظر الثلاثى للمباراة الأخيرة لحسم تذكرتى التأهل لدور الثمانية .