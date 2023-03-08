شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري بإنتهاء مباراته مع المقاولون العرب المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للمسابقة والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الأهلى والسلام، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

س: ماذا فعل الأهلى أمام المقاولون العرب ؟

ج: حصد فريق الكرة بالأهلي 3 نقاط غالية في سباق بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 44 نقطة ويؤمن تصدره لقمة الدوري، فيما يتوقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة يبقي بهم في المركز السادس، ونجح الأهلي خلال المباراة في "ترويض" ذئاب الجبل وخطف النقاط الثلاثة رغم قوة الأداء من جانب المقاولون.

س: متى تقام مباراة الأهلى وصن داونز ؟

ج: يحل فريق الأهلى ضيفاً على نظيره صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة صن داونز ؟

ج: طارت في الثانية ظهر اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى برئاسة طارق قنديل متوجهة لجنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

س: هل تدرب الأهلى قبل السفر لجنوب أفريقيا ؟

ج: خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مران صباح اليوم الأربعاء تضمن تدريبات إستشفائية للعناصر الأساسية التي شاركت في مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف للتخلص من الاجهاد فيما أدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياُ قبل التوجه لجنوب أفريقيا.

س: ماهو ترتيب مجموعة الأهلى ؟

ج: يحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

س: ماهى سيناريوهات صعود الأهلى لدور الثمانية ؟

ج: السيناريو الأول: فى حالة فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى: أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث: أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز ؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.