شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة النادى الأهلى تغادر إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي في طريقها إلى جنوب أفريقيا، لملاقاة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي عبر مبني الركاب رقم 3، وغادرت البعثة علي متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب أفريقيا.

ومن المقرر ان تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

في حالة فوز الأهلي في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

أما في حالة فوز الأهلي على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في الفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.