شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: مباراة الزمالك أمام الترجى الأفضل للأبيض ونداى يحتاج للوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن مباراة الزمالك أمام الترجي التونسى هي الأفضل للأبيض هذا الموسم، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "الزمالك لعب مباراة كبيرة امام الترجي وكان معدل البدني للاعيبة مميز، ومباراة الزمالك امام الترجي هي الأفضل للأبيض هذا الموسم".

وأضاف طارق السيد: "الزمالك قادر على تحقيق مكسب على شباب بلوزداد بشرط اللعب بنفس أداء مباراة الترجي، وإبراهيما نداي لاعب مميز و يحتاج لوقت للرجوع لمستواه ودة في يد فيريرا".

وعن مواجهة الاهلى وصن داونز، قال نجم الزمالك: "مباراة الأهلي وصن داونز صعبه جدا على الأحمر وعليه التأمين الدفاعي الجيد للخروج بنتيجة إيجابية".

ويبدأ الزمالك في الاستعداد لمواجهة فريق إنبى فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدي الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.