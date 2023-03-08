الامارات | حكم روماني يدير قمة الوحدة والعين في الجولة 19

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على حسابه في "تويتر" اليوم، تعيين الحكم الدولي الروماني استفان كوفاكس لقيادة مباراة القمة المرتقبة بين الوحدة والعين الجمعة المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، علما أن العين يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة فيما يحتل الوحدة المركز الرابع بذات الرصيد.

ويعد هذا الظهور السادس لحكم أجنبي خلال الموسم الحالي بعد تواجد الصافرة الأجنبية في خمس مباريات سابقة منها مباراتين في الدوري، ومثلهما في الكأس، فقد قاد الحكم البرتغالي أرتور سواريز لقاء العين والوحدة في الجولة السادسة للدوري، وأدار الحكم المجري تاماش بوجنار مباراة الشارقة والوحدة ضمن الجولة الثامنة، وقاد مباراة الشارقة والوحدة في نهائي الكأس، الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، بينما أدار الحكم الدولي الإسباني جييرمو فيرنانديز مباراة شباب الأهلي والوحدة في دور الـ32 بالكأس. وقاد الحكم البولندي سيمون مارسينياك كأس السوبر بين الشارقة والعين.