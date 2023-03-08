موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بايرن ميونخ الألماني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز أرينا"، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين على ملعب "حديقة الأمراء" شهدت فوز بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليضع النادي البافاري قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز بفارق أكثر من هدف لتخطي بايرن ميونخ، فيما سيكون النادي البافاري مطالبًا بالفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل.

التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب يعني دخول الأشواط الإضافية، بالنظر إلى إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، حيث نجح فى تحقيق الفوز فى كل المباريات امام فريق برشلونة وإنتر ميلان، فيكتوريا بلزن، بينما تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الثامنة خلفًا لفريق بنفيكا البرتغالي، بفارق الاهداف بينهما.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

جيانلويجي دوناروما

دانيلو بيريرا - سيرخيو راموس - ماركينيوس

نوردي موكيلي - فيتينيا - ماركو فيراتي - فابيان رويز - نونو مينديش

ليونيل ميسي - نيمار

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

من المتوقع أن يعتمد المدرب يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومر

جواو كانسيلو - دايوت أوباميكانو - ماتايس دي ليخت - ألفونسو ديفيس

ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

كينجسلي كومان - جمال موسيالا - ساديو ماني

توماس مولر

القناة الناقلة

أعلنت مجموعة شبكات بي إن سبورت عن نقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ فى ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.