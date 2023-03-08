أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء شادي حسين مهاجم الأهلي، في مباراة الفريق ضد المقاولون العرب في بطولة الدوري.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “غياب تام من شادي حسين، الفرص لن تأتيك كثيرًا، لو استمريت في إضاعة الفرص هتخسر، لديه حالة من فقدان الثقة”.

وأضاف:"نجم الأهلي القندوسي جيد ويحاول، بيرسي تاو يُظلم عندما يلعب كرأس حربة".

ويلعب الأهلي ضد صن داونز، يوم السبت المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.