شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي، منذ قليل إلى جنوب أفريقيا، لملاقاة صن داونز فى المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينوى الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

ويتخلف عن السفر مع بعثة الاهلى كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود متولى وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية بسبب الإصابة.

ويحتل الاهلى المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

في حالة فوز الأهلي في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

أما في حالة فوز الأهلي على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في الفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام صن داونز

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية الافريقى

السيناريو الأول

فى حالة فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

أما فى حالة فوز الأهلى على الهلال السودانى، والتعادل مع ماميلودى صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلى على الهلال السودانى، والخسارة أمام ماميلودى صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السودانى أمام بطل جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.