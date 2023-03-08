شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى فيتور بيريرا يعقد اجتماعه الأول مع لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسؤل مسابقات القسم الأول ، أحمد أبوالعلا مسؤل ادارى اللجنة ، تونى عثمان مسؤل العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق ، مجدى القاضى وفريد سلطان.

وتحدث بيريرا فى بداية الإجتماع عن أسلوب العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة ،وأبدى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.



البرتغالي فيتور بيريرا مع الحكام



البرتغالي فيتور بيريرا ومحمد فاروق



البرتغالي فيتور بيريرا