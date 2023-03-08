شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يقترب من المشاركة مع الزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منح محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض، فرصة الظهور الأول في مباراة إنبى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب فيريرا في منح الفرصة للونش ولو لدقائق معدودة حتى يكتسب حساسية المشاركة في المباريات بشكل تدريجى بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة خصوصاً أنه ضمه لقائمة مباراة الترجى الماضية ولكنه استبعده في النهاية من اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في سياق مختلف يستأنف الفريق تدريباته عصر غد الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق البرتغالى جوسفالدو فيريرا أول فوز له مع القلعة البيضاء فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز كسر فيريرا عقدة مباريات دور المجموعات الذى لم يتذوق طعم الفوز فى المباريات الستة السابقة، ليحقق فوزا كبيرا على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز فريق الزمالك على الترجي التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما بالأمس، الثلاثاء، على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.