شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد محمد نادى وأوجولا أمام المقاولون ويستعيد الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، الثنائى محمد نادى والنيجيرى صديق أوجولا لاعبى الفريق أمام المقاولون العرب، في المواجهة التي ستجمعهما في إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض محمد نادى للإصابة بمزق في الخلفية والتي ستبعده عن مواجهة المقاولون العرب، فيما يواصل صديق أوجولا التدريبات التأهيلية، ولكن فضل الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى عدم التعجل في الدفع به لحين اكتمال شفائه بشكل كامل وخوض أكثر من تدريب للاطمئنان عليه، خاصة أن اللاعب ابتعد عن المباريات لأكثر من شهرين.

وشارك الهانى سليمان حارس سموحة بشكل طبيعى في التدريبات ليتأكد جاهزيته لمواجهة المقاولون العرب، بعدما عانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

يحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.