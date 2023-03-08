الامارات | في أول تصريح له.. كلينسمان يتعهد بقيادة كوريا الجنوبية إلى لقب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدولي الألماني السابق يورغن كلينسمان أنه يريد الفوز بكأس آسيا في كرة القدم، في أول تصريح له بعد هبوطه في كوريا الجنوبية اليوم، لتولّي مهماته كمدرّب لمنتخب "محاربي التايغوك". وحلّ المدرب السابق لألمانيا وبايرن ميونيخ والولايات المتحدة خلفاً للبرتغالي باولو بينتو الذي قاد الكوريين إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، حيث ودّعوا المنافسات بالخسارة 1-4 أمام البرازيل.

وقال المهاجم السابق البالغ 58 عاماً للصحافيين في مطار إنشيون حيث استقبله عدد كبير من المشجعين "أعتقد أن الهدف يجب أن يكون الفوز بكأس آسيا. الفوز. هذا هو الهدف". وأضاف "لقد أثبتم في قطر أنه يمكنكم الفوز على منتخبات كبيرة، تغلبتم على البرتغال في قطر، وقبل أربع سنوات تغلبتم على ألمانيا، لذا يمكنكم أن تقدموا أداءً جيداً وهذا هو هدفنا".

وخاض كلينسمان مسيرة ناجحة كلاعب في أندية مثل إنتر الإيطالي وتوتنهام الإنكليزي وبايرن، لكن بعض المشجعين الكوريين الجنوبيين شكّكوا في سجلّه كمدرب. وتولّى كلينسمان تدريب منتخب الـ"مانشافت" في العام 2004 وقاده إلى المركز الثالث في كأس العالم 2006 على أرضه، وخسر في نصف النهائي أمام إيطاليا التي توّجت لاحقاً بلقبها الرابع.

تولّى بعدها تدريب النادي البافاري ثم الولايات المتحدة. وكانت آخر مهماته التدريبية لمدة عشرة أسابيع مع فريق هرتا برلين في الدوري الألماني منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأضاف كلينسمان الذي وقّع عقداً مدته ثلاث سنوات ونصف السنة مع الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، "أنا فخور جداً وهو شرف كبير أن تتاح لي هذه الفرصة للقدوم إلى كوريا والعمل مع المنتخب الوطني وآمل أن أحقق النجاح". وتابع "لهذا السبب أنا هنا وأنا أتطلع إلى ذلك، للبدء والعمل". وستكون مباراته الأولى في مواجهة وديّة ضد كولومبيا في 24 مارس الحالي. وتقام بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر مطلع العام المقبل.