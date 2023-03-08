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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة ميلان وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم 08-03-2023 في دوري أبطال أوروبا

يتجدد اللقاء بصحبة AC Milan vs. Tottenham في دوري الابطال، مشاهدة مباراة ميلان وتوتنهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب، يستعد توتنهام لاستضافة نظيره ميلان في مباراة الإياب في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، على أرض السبيرز باستاد توتنهام هوتسبير.

تلقى الفريق الإنجليزي هزيمة في مباراة الذهاب من الروسونيري بهدف مبكر أحرزه براهيم دياز، مما يضعه في مسعى لتعويض الخسارة بعد عودة المدرب أنطونيو كونتي إلى قيادة الفريق.

تجد المباراة أسفل الصفحة

يدخل ميلان إلى المباراة بثقة كبيرة على الرغم من النتائج السلبية التي تلقاها كلا الفرقين على المستوى المحلي، ولكن فرصة الأحمر والأسود قد تكون أكبر لحجز مقعده في نصف النهائي.

بينما يحاول توتنهام الإنجليزي المتعطش للألقاب إلى تخطي عقبة الروسونيري، واستكمال مشواره نحو المنافسة على اللقب، سيحاول ميلان عدم التفريط في الفوز الذي حققه بالفعل واقتناص فرصته في المنافسة على لقب بطل أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

وتتأهب الجماهير حول العالم لمشاهدة المباراة النارية التي يشهدها ستاد هوتسبير، وفي هذا التقرير نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة توتنهام وميلان في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، موعد المباراة والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر، والتشكيل المتوقع للفرقين.

موعد مباراة توتنهام وميلان في دوري أبطال أوروبا 2022-23

موعد مباراة إياب دور ال16 بين توتنهام وميلان في دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وميلان بدوري أبطال أوروبا 2023

تمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستخصص قناة beIN Sports HD 2 Premium لنقل مباراة توتنهام وميلان.

طريقة مشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام وميلان

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

التشكيل المتوقع لميلان أمام توتنهام

من المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان المباراة بنفس طريقة الفريق في المباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي، وسيعتمد في الهجوم على براهيم دياز وأوليفييه جيرو، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

تشكيلة ميلان ضد توتنهام: 3-4-3

مايك ماينان

فيكايو توموري - ماليك تياو - بيير كالولو

تيو هيرنانديز - ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - أليكسيس ساليماكيرس

رافائيل لياو - أوليفييه جيرو - براهيم دياز

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ميلان

من المتوقع أن يعتمد كونتي على نفس طريقة اللعب وسيقوم بتعديل بسيط بالدفع بحارس المرمى فريزر فورستر بدلًا من هوغو لوريس قائد الفريق الذي يغيب عن الفريق بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ السبيرز المباراة بالتشكيل الأتي:

تشكيلة توتنهام ضد ميلان: 3-4-3



فريزر فورستر

بن ديفيز - كليمون لونغليه - كريستيان روميرو

إيفان بيريشيتش - أوليفر سكيب - أوليفر سكيب - إيمرسون رويال

هيونج مين سون - هاري كين - ديان كولوسوفيسكي