شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي استعداداً للسفر إلي جنوب أفريقيا، لملاقاة صن داونز فى المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي عبر مبني الركاب رقم 3، وتغادر علي متن طائرة خاصة في تمام الساعة الثانية ظهراً متجهة إلى جنوب أفريقيا.

وينوى الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

ويتخلف عن السفر مع بعثة الاهلى كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود متولى وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية بسبب الإصابة.

ويحتل الاهلى المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

في حالة فوز الأهلي في مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج.

أما في حالة فوز الأهلي على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في الفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.