شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة العربية للقوس والسهم داخل الصالات بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات بمدينة السليمانية بالعراق بمشاركة منتخب مصر، وتستمر منافساتها لمدة يومين.

وتقام المنافسات بمشاركة 12 دولة، هى مصر والعراق والسعودية وقطر والكويت والمغرب واليمن وفلسطين وسوريا والأردن والإمارات والسودان.

وتتكون بعثة المنتخبات فى العراق من، العقيد هانى حسين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيى المدير الفنى للمنتخب، واللاعبون على عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخرى واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونورا الصباغ ونانسى الجبيلي.

وحرص الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصرى للقوس والسهم على التواصل مع بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة وتمنى لهم التوفيق وتحقيق أفضل نتائج فى المنافسات التى تبدأ اليوم.