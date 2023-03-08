شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمود علاء لتدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى، من العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية لسيد البلد بعد إصابة الخلفية التى تعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين وتسببت فى غيابه عن صفوف زعيم الثغر.

ووضع الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، برنامجاً تأهيلياً خاصاً لـ محمود علاء مدافع سيد البلد لسرعة تجهيزه للعودة إلى مباريات الفريق بعد إصابة مزق الخلفية، ومن المنتظر عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة.

فى سياق مختلف، يعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري.