إنبى يجهز بديل عماد ميهوب لمواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يجهز تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بديل عماد ميهوب مدافع الفريق البترولى لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس تامر مصطفى أكثر من بديل للدفع به فى خط وسط الفريق البترولى أمام الزمالك لتعويض غياب عماد ميهوب بسبب الإيقاف خصوصاً أن الأخير من العناصر والركائز الأساسية فى تشكيل إنبى، وذلك لمحاولة، ضبط منطقة الوسط، أمام الفريق الأبيض.

وينوى تامر مصطفى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك لرغبته فى إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى بالدفع بخالد رضا، بعد الشفاء من الإصابة، فضلا عن عدم البدء بإيريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.

وعنّف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى فى غرفة خلع الملابس، مؤكداً لهم أن اللاعب المقصر لن يكون له مكاناً فى الفريق خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن الفريق يمر بموقف صعب وبات فى دائرة الهبوط، بعد احتلاله المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويمر إنبى بموقف صعب على مستوى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد جمعه 17 نقطة فقط من 20 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات بينما خسر 11 مباراة ليحتل المركز الخامس عشر فى تريتب جدول الدورى المصرى الممتاز، ويبقى فى دائرة الخطر بالجدول.