شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بلاى أوف دورى سيدات الطائرة.. الأهلى أمام الزهور والزمالك مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت قرعة لقاءات الـ ”بلاي أوف”، من بطولة الدوري الممتاز القسم الأول لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023، بمقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

الجدير بالذكر أن قد تأهل 8 فرق إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

ويتواجد كلًا من الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس في المستوى الأول، بينما يتواجد كلًا من سموحة والصيد والزهور ووادي دجلة في المستوى الثاني.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الأهلي نظيره الزهور، بينما سيواجه فريق سبورتنج نظيره الصيد، وسيواجه فريق الشمس نظيره وادي دجلة، وسيواجه فريق الزمالك نظيره سموحة.

الجدير بالذكر أن الفريق الفائز من مباراة الأهلي والزهور، سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.

وشهدت مراسم القرعة حضور المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي اللعبة، و عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ومندوبي أندية، بالإضافة إلى مسؤولي لجنة المسابقات بالاتحاد.

يذكر أن قد حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة ”3-1”، في ختام المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022-2023.