شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد الشيخ هداف تحدى الأزمات بالتركيز فى الموهبة والان مع تفاصيل الخبر
بدأ الشيخ مسيرته الكروية من الزمالك مرورا بطنطا والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش وحرس الحدود ونادى مصر حتى استقر به الأمر حاليا فى غزل المحلة.
وتحدى الشيخ العديد من الأزمات التى مر بها فى حياته بالتركيز فى كرة القدم، فى ظل فقدان والده ثم زوجته أثناء الحمل فى ثلاثة أشهر، بعدها وفاة نجله بسبب المرض.
انضم أحمد الشيخ إلى غزل المحلة فى نوفمبر 2020 بعد الصعود إلى الدورى الممتاز، ونجح فى تسجيل ستة أهداف فى الموسم الأول، وصنع ثلاثة أهداف فى الموسم الثانى ويلعب حاليا موسمه الثالث مع الفريق وسط طموحات قوية.
وجاء جدول هدافي الدوري المصري كالتالى:
أحمد الشيخ غزل المحلة 10
مابولولو الاتحاد السكندري 9
أحمد سيد زيزو الزمالك 8
رمضان صبحي بيراميدز 7
رزقي حمرون فاركو 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 6
رفيق كابو إنبي 6
جوزيف أوشايا المقاولون 5
حسام حسن سموحة 5
محمد حمدي بيراميدز 5
محمد شريف الأهلي 5
فاجري لاكاي بيراميدز 5
كريم بامبو البنك الأهلي 5
عبد الرحمن خالد المقاولون 5
مصطفى فتحي بيراميدز 5
مروان حمدي المصري 5