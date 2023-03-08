شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد الشيخ هداف تحدى الأزمات بالتركيز فى الموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع أحمد الشيخ، مهاجم فريق غزل المحلة، لفت الأنظار فى الدورى هذا الموسم فى ظل تصدر جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 10 أهداف حتى الآن.

بدأ الشيخ مسيرته الكروية من الزمالك مرورا بطنطا والاتحاد السكندرى وطلائع الجيش وحرس الحدود ونادى مصر حتى استقر به الأمر حاليا فى غزل المحلة.

وتحدى الشيخ العديد من الأزمات التى مر بها فى حياته بالتركيز فى كرة القدم، فى ظل فقدان والده ثم زوجته أثناء الحمل فى ثلاثة أشهر، بعدها وفاة نجله بسبب المرض.

انضم أحمد الشيخ إلى غزل المحلة فى نوفمبر 2020 بعد الصعود إلى الدورى الممتاز، ونجح فى تسجيل ستة أهداف فى الموسم الأول، وصنع ثلاثة أهداف فى الموسم الثانى ويلعب حاليا موسمه الثالث مع الفريق وسط طموحات قوية.