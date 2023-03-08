شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة النادى الاهلى إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا بعد قليل، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدورى بإنتهاء مباراته مع المقاولون العرب المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للمسابقة والتى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بدورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

حقق الأهلى فوزًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسى ورأفت خليل، فى أخر ظهور بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبات هذا الفوز هو الأول الذى يحققه الأهلى فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السودانى 0-1، وتعادل مع ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى 2-2.

وبذلك، رفع الأهلى رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث فى المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية الافريقى

السيناريو الأول

فى حالة فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

أما فى حالة فوز الأهلى على الهلال السودانى، والتعادل مع ماميلودى صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلى على الهلال السودانى، والخسارة أمام ماميلودى صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السودانى أمام بطل جنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

1 – الهلال السودانى (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلى (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميرونى (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.